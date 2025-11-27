POL-HS: MP3-Player und Rucksack aus Pkw entwendet

Heinsberg (ots) - Ein 61 Jahre alter Mann führte am 26. November (Mittwoch) gegen 18 Uhr auf der Westtangente drei Hunde auf dem Geh- und Radweg zwischen Aphoven und Lieck aus, als er bemerkte, dass sich ihm von hinten in Fahrtrichtung Lieck eine Radfahrerin näherte. Daraufhin stellte er sich mit seinen Tieren in den Grünstreifen, um die Fahrradfahrerin vorbeifahren zu lassen. Diese stieß jedoch mit ihrem Lenker gegen ...

mehr