POL-HS: MP3-Player und Rucksack aus Pkw entwendet
Heinsberg-Eschweiler (ots)
In der Ilbertzstraße verschafften sich unbekannte Personen zwischen dem 25. November (Dienstag), 17 Uhr, und dem 26. November (Mittwoch), 9 Uhr, Zutritt zum Innenraum eines Pkw und entwendeten daraus einen MP3-Player sowie einen Rucksack.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell