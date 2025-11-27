Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Auto kollidiert mit Baum

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch (26. November) kam es auf der Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, einer davon schwer. Gegen 17.05 Uhr war ein 66 Jahre alter Niederländer in einem SUV mit seinem 61-jährigen Beifahrer auf der Landstraße aus Richtung Tripsrath kommend in Richtung Geilenkirchen unterwegs. Nach Angaben der beiden Männer sei plötzlich ein großer schwarzer Hund von links nach rechts über die Fahrbahn gelaufen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Fahrer dann nach rechts ausgewichen, von der Fahrbahn abgekommen und dort frontal mit einem Baum kollidiert. Durch den Aufprall zog sich der Niederländer schwere Verletzungen zu. Sein Beifahrer verletzte sich leicht. Beide Männer wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

