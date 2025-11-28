Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin bei Geldwechsel bestohlen

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Eine Seniorin wurde am Donnerstag (27. November) das Opfer eines Trickdiebs. Die ältere Frau wurde gegen 10 Uhr auf der Rathausstraße in der Nähe einer Apotheke von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und darum gebeten, Geld zu wechseln. Der Heinsbergerin holte ihr Portmonee hervor und suchte nach passendem Münzgeld. Später fiel der 80-Jährigen dann auf, dass aus ihrer Geldbörse die Bankkarte fehlte. Der Unbekannte war etwa 30 bis 40 Jahre alt und zirka 170 bis 180 Zentimeter groß. Er war schlank, trug dunkle Kleidung sowie eine Kappe und war Brillenträger. Hinweise zur Identität des Täters nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

