Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallbeteiligte fährt Verletzten in Krankenhaus

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (29. November) kam es im Kreuzungsbereich Hochstraße / Kempener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der 58-Jährige war mit seinem Fahrrad um 5 Uhr morgens in der Hochstraße auf dem Radweg in Fahrtrichtung Unterbrucher Straße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine Frau mit einem dunklen Pkw auf der Kempener Straße in Fahrtrichtung Industriestraße. Im Kreuzungsbereich überquerte der Radfahrer die Kempener Straße, kollidierte dort mit dem Auto der Frau und stürzte auf die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin, eine etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau, die ihre Haare zum Zopf gebunden trug, fuhr den Heinsberger noch zur Behandlung in das Krankenhaus, verschwand dann aber. Die Polizei sucht nun nach der Unbekannten. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei diese Frau sowie Personen, die weitere Angaben zum Unfall oder zur Identität der bislang unbekannten Fahrerin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell