Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gettruper Straße/ Einbrüche in Kellerabteile

Coesfeld (ots)

An der Gettruper Straße sind Unbekannte in Kellerabteile eingebrochen. Zwischen 23 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 11.30 Uhr am Donnerstag (27.11.25) brachen die Täter zunächst eine Haustür auf. Sie gelangten in einen Keller, wo es bim Versuch eines Aufbruchs blieb. Im direkt angrenzenden Mehrfamilienhaus brachen die Unbekannten in zwei Kellerabteile ein. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Werkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell