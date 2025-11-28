PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gettruper Straße/ Einbrüche in Kellerabteile

Coesfeld (ots)

An der Gettruper Straße sind Unbekannte in Kellerabteile eingebrochen. Zwischen 23 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 11.30 Uhr am Donnerstag (27.11.25) brachen die Täter zunächst eine Haustür auf. Sie gelangten in einen Keller, wo es bim Versuch eines Aufbruchs blieb. Im direkt angrenzenden Mehrfamilienhaus brachen die Unbekannten in zwei Kellerabteile ein. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Werkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
  • 28.11.2025 – 09:24

    POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Lindenweg/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Lindenweg in Darfeld über ein Fenster in ein Haus eingebrochen. Zuvor brachen die Täter dieses auf. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 13 Uhr am Donnerstag (27.11.25). Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:14

    POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Wierlingsweg/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Am Wierlingsweg in Südkirchen sind Unbekannte am Donnerstag (27.11.25) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 13.50 Uhr und 19.15 Uhr brachen die Täter die Terrassentür, ein Fenster und eine Tür auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:07

    POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße/ Verdacht einer Drogenfahrt

    Coesfeld (ots) - Zuerst soll ein 48-jähriger Lüdinghauser in einem Supermarkt an der Geschwister-Scholl-Straße Ware gestohlen haben. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren war. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum, Amphetamine und Kokain. ...

    mehr
