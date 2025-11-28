POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Lindenweg/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Am Wierlingsweg in Südkirchen sind Unbekannte am Donnerstag (27.11.25) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 13.50 Uhr und 19.15 Uhr brachen die Täter die Terrassentür, ein Fenster und eine Tür auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis ...

