Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wegberg-Harbeck (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025, im Zeitraum von 18.00 bis 23.30 Uhr gelangten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf dem Rebhunweg in Wegberg - Harbeck und durchsuchten dieses. Zugang zu dem Haus erlangten die Tatverdächtigen über die Terrassentür. Aus dem Haus wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell