Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wegberg-Harbeck (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025, im Zeitraum von 18.00 bis 23.30 Uhr gelangten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf dem Rebhunweg in Wegberg - Harbeck und durchsuchten dieses. Zugang zu dem Haus erlangten die Tatverdächtigen über die Terrassentür. Aus dem Haus wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

