POL-HS: Werkstatteinbruch
Heinsberg-Kirchhoven (ots)
Gegen 00.20 Uhr vernahm ein Anwohner der Waldfeuchter Straße am Sonntagmorgen (30. November) verdächtige Geräusche aus seiner Werkstatt und verständigte die Polizei. Diese stellte fest, dass Unbekannte gewaltsam in die Werkstatt eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell