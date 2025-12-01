POL-HS: Werkstatteinbruch

Wegberg-Harbeck (ots) - Am Samstag, den 29.11.2025, im Zeitraum von 18.00 bis 23.30 Uhr gelangten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf dem Rebhunweg in Wegberg - Harbeck und durchsuchten dieses. Zugang zu dem Haus erlangten die Tatverdächtigen über die Terrassentür. Aus dem Haus wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

mehr