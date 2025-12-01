POL-HS: Mehrere Fahrzeuge geöffnet
Wegberg-Watern/-Broich/-Brunbeck (ots)
In der Nacht von Samstag (19. November) auf Sonntag (30. November) gelangten unbekannte Täter in mindestens sieben Fahrzeuge, die sie ersten Ermittlungen zufolge nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Tatorte lagen auf dem Mühltalweg, auf der Straße In Broich sowie auf der Straße In Brunbeck. Die Unbekannten erbeuteten unter anderem Kredit- und Bankkarten. Die meisten Gegenstände, die aus den Fahrzeugen verschwanden, konnten im Nahbereich wieder aufgefunden werden.
