POL-HS: Kupferkabel an Ladestationen abgeschnitten
Übach-Palenberg-Marienberg (ots)
Zwischen letzter Woche Mittwoch (26. November), 21.30 Uhr, und Samstag (29. November), 07.30 Uhr, schnitten unbekannte Personen im Grenzweg auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an zwei Ladestationen fünf Kupferkabel ab und entkamen unerkannt.
