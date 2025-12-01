POL-HS: Kupferkabel an Ladestationen abgeschnitten

Heinsberg-Karken (ots) - Einbrecher drangen gewaltsam in die Sakristei der katholischen Kirche St. Severin ein. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich am Morgen des 30. November (Sonntag), zwischen 04.15 Uhr und 04.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

