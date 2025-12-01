Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg-Oberbruch: Boos-Fremery-Straße (Btm) - Heinsberg-Randerath: Himmericher Straße (2 x Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei einer Kontrolle konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in

- Geilenkirchen: Blumenstraße

eine Person angetroffen werden, die Betäubungsmittel besaß. Das BTM wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

