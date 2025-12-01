POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Heinsberg-Oberbruch: Boos-Fremery-Straße (Btm) - Heinsberg-Randerath: Himmericher Straße (2 x Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Betäubungsmitteldelikte:
Bei einer Kontrolle konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in
- Geilenkirchen: Blumenstraße
eine Person angetroffen werden, die Betäubungsmittel besaß. Das BTM wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.
