POL-HS: Versuchter Kircheneinbruch
Heinsberg-Kirchhoven (ots)
Einbrecher versuchten gewaltsam in die Kirche St. Hubertus einzudringen. Hierfür beschädigten sie zwei Türen. Es gelang ihnen jedoch ersten Erkenntnissen zufolge nicht, in das Gotteshaus zu gelangen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 30. November (Sonntag), 17 Uhr, und dem 1. Dezember (Montag), 07.50 Uhr.
