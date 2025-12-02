POL-HS: Aprilia vor Wohnhaus entwendet
Übach-Palenberg-Palenberg (ots)
In der Nacht von Sonntag (30. November), 23 Uhr, auf Montag (1. Dezember), 06.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen ein in der Südstraße vor einem Wohnhaus abgestelltes Leichtkraftrad der Marke Aprilia, an dem ein Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht war.
