POL-HS: Leichtkraftrad an Schulgelände gestohlen
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Unbekannte stahlen am Montag (1. Dezember), zwischen 10.25 Uhr und 13.15 Uhr, in der Comeniusstraße vom Gelände einer Schule ein Leichtkraftrad mit Heinsberger Kennzeichen (HS-).
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell