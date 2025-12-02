PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Leichtkraftrad an Schulgelände gestohlen

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Unbekannte stahlen am Montag (1. Dezember), zwischen 10.25 Uhr und 13.15 Uhr, in der Comeniusstraße vom Gelände einer Schule ein Leichtkraftrad mit Heinsberger Kennzeichen (HS-).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

