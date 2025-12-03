PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Unfall im Kreuzungsbereich

Erkelenz (ots)

Am Dienstag (2. Dezember) kam es in der Nähe des Krankenhauses in einem Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zweier Pkw. Gegen 17.15 Uhr war eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen auf der Goswinstraße aus Richtung Tenholter Straße kommend in Fahrtrichtung Krefelder Straße unterwegs, als aus der Straße Am Schneller aus Richtung Wilhelmstraße kommend ein silberfarbenes größeres Auto in den Kreuzungsbereich einfuhr und mit dem Fahrzeug der Hückelhovenerin zusammenstieß. Trotz einer Beschädigung im linken Frontbereich setzte das silberfarbene Fahrzeug, nachdem es kurz angehalten hatte, seine Fahrt über die Straße Am Schneller in Richtung Commerdener Höhe fort. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Personen, die weitere Angaben zum Unfall beziehungsweise zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

