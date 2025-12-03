PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Unbekannter schlägt 7-Jährige
Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am Montagnachmittag (1. Dezember) ging eine Waldfeuchterin mit ihrer sieben Jahre alten Tochter auf dem linken Gehweg der Weberstraße in Richtung Parkplatz, als sie gegen 15.40 Uhr von einem bislang unbekannten Mann, der ebenfalls zu Fuß unterwegs war, überholt wurde. Im Vorbeigehen schlug der Mann dem Kind mit der Faust gegen den Arm. Anschließend entfernte er sich Richtung Parkplatz Weberstraße. Durch den Schlag zog sich das Mädchen leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte war etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 185 bis 190 Zentimeter groß und hatte kurze dunkelblonde Haare sowie ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine graue Jogginghose, eine beige Jacke und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
