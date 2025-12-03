POL-HS: Bargeld aus Wohnung entwendet
Geilenkirchen-Niederheid (ots)
Unbekannte Täter gelangten in der Friedrich-Krupp-Straße in eine Wohnung und entwendeten dort ersten Ermittlungen zufolge Bargeld. Die Tat ereignete sich am 2. Dezember (Dienstag), zwischen 16.30 Uhr und 18.55 Uhr.
