POL-HS: Einbruch in Wohnhaus
Heinsberg-Unterbruch (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Wurmstraße zwischen dem 2. Dezember (Dienstag), 18.30 Uhr, und dem 03. Dezember (Mittwoch), 17.20 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein zurzeit in der Renovierung befindliches Wohnhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts gestohlen.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell