Polizeiinspektion Celle

POL-CE: HaLT-Team auf dem Celler Weihnachtsmarkt mit neuen Plakaten unterwegs

Celle (ots)

Am gestrigen Montag öffnete der Weihnachtsmarkt in Celle seine Pforten. Entspannt nach der Arbeit auf den Weihnachtsmarkt gehen, shoppen mit den Liebsten und im Anschluss einen heißen Punsch trinken. Es gibt eine Menge guter Gründe, die Weihnachtszeit auf einen der vielen schönen Märkte in Stadt und Landkreis Celle zu verbringen.

Auch das Celler HaLT-Team (Hart am Limit) ist mit seiner pro aktiven Alkoholprävention auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Das HaLT-Programm zur Alkoholprävention ist nicht spezifisch für Weihnachtsmärkte konzipiert, aber seine proaktiven Maßnahmen, wie die Aufklärung von Standbetreibern über den Jugendschutz, finden auch dort statt.

Seit 2009 ist der Landkreis Celle als offizieller HaLT-Standort zertifiziert. Ein interdisziplinäres Team der Jugendarbeit des Landkreises Celle, der Polizei Celle, der Psychosozialen Beratungsstelle Celle und des Allgemeinen Krankenhauses Celle arbeitet hier zusammen.

Die Kreisjugendpflegerin, Kathrin Bielmann mit ihrer für Suchtprävention zuständigen Kollegin Frauke Ristau, sowie der Leiter des Präventionsteams zugleich Beauftragter für Jugendsachen der Polizeiinspektion Celle, Christian Riebandt, und Anne Fitschen von der psychosozialen Beratungsstelle besuchten gezielt die Stände auf dem Weihnachtsmarkt, die alkoholische Getränke zum Verzehr anbieten oder verkaufen.

Den Standbetreibern wurden Plakate des Halt-Teams überreicht und zudem über die Bestimmungen des aktuellen Jugendschutzgesetztes informiert. Gerade diese persönliche Art von Sensibilisierung ist nach Ansicht des HaLT-Teams immer wieder wichtig, um die Festveranstalter beziehungsweise das Gastronomiepersonal über die Gefahren von Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen aufzuklären, damit auch in der vorweihnachtlichen Zeit der Jugendschutz konsequent umgesetzt beziehungsweise eingehalten wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell