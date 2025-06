POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf dem Dasbecker Weg

Hamm-Mitte (ots) - Zu einem Küchenbrand kam es am Mittwoch, dem 18. Juni, gegen kurz nach 9 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Westenwall. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Küche einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam die 87-jährige Wohnungsinhaberin mit Verdacht auf ...

