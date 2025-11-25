PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Geschädigte zu einem Verkehrsunfall

Celle (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025 gegen 10:05 Uhr befuhr ein dunkler PKW (vermutlich ein grauer Golf) den Verbindungsweg (Sandkrug) zwischen Bullenberg und der Magnusstraße aus Richtung Parkhaus der Celler Congress Union kommend. Hierbei touchierte er eine Radfahrerin, die ihr Rad schob, mit dem Außenspiegel. Zuvor soll er zweimal gehupt haben. Anschließend überholte der PKW die Frau mit erhöhter Geschwindigkeit und bog nach rechts in die Magnusstraße ab. Ein 53jähriger Zeuge hat den Unfall beobachtet und der Polizei mitgeteilt. Die Radfahrerin, eine zirka 60 Jahre alte Dame trug einen dunklen Mantel und eine rote Wollmütze. Diese Dame wird gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 13:25

    POL-CE: Polizei sucht Geschädigten zu einer Verkehrsunfallflucht

    Celle (ots) - Eine 18-jährige ist am 11.11.2025 gegen 17 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Welfenallee in Celle mit ihrem Seat gegen ein anderes geparktes Fahrzeug gefahren. Bei dem geschädigten Pkw handelt es sich vermutlich um einen hellen SUV, der auf der linken Fahrzeugseite beschädigt sein müsste. Als die junge Frau den Schaden regulieren wollte, ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:30

    POL-CE: Junger Mann mit Pfefferspray verletzt

    Celle (ots) - Gestern Abend (24.11.2025) ist es in der Bredenstraße in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 19-jähriger gegen 23:30 Uhr an den Fahrradständern an der Rückseite einer dortigen Turnhalle auf, um sich die Beine zu vertreten. Eine unbekannte männliche Person kletterte über den dortigen Drahtzaun und sprach das Opfer unverständlich in einem gebrochenen ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 17:13

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Oppershausen - Zeugen gesucht

    Oppershausen (ots) - Bereits am Donnerstag, 20.11.2025 ist es in Oppershausen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger mit seinem Opel gegen 07 Uhr die Dorfstraße in Wienhausen in Richtung Oppershausen. Die Gegenfahrbahn ist an der Stelle durch mehrere Baustellenbaken verengt. Der Fahrer eines entgegenkommenden LKW kam seiner Wartepflicht nicht nach und touchierte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren