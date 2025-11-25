Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Geschädigte zu einem Verkehrsunfall

Celle (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025 gegen 10:05 Uhr befuhr ein dunkler PKW (vermutlich ein grauer Golf) den Verbindungsweg (Sandkrug) zwischen Bullenberg und der Magnusstraße aus Richtung Parkhaus der Celler Congress Union kommend. Hierbei touchierte er eine Radfahrerin, die ihr Rad schob, mit dem Außenspiegel. Zuvor soll er zweimal gehupt haben. Anschließend überholte der PKW die Frau mit erhöhter Geschwindigkeit und bog nach rechts in die Magnusstraße ab. Ein 53jähriger Zeuge hat den Unfall beobachtet und der Polizei mitgeteilt. Die Radfahrerin, eine zirka 60 Jahre alte Dame trug einen dunklen Mantel und eine rote Wollmütze. Diese Dame wird gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden.

