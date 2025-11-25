Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Junger Mann mit Pfefferspray verletzt

Celle (ots)

Gestern Abend (24.11.2025) ist es in der Bredenstraße in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 19-jähriger gegen 23:30 Uhr an den Fahrradständern an der Rückseite einer dortigen Turnhalle auf, um sich die Beine zu vertreten. Eine unbekannte männliche Person kletterte über den dortigen Drahtzaun und sprach das Opfer unverständlich in einem gebrochenen Deutsch an. Dann sprühte der Unbekannte dem jungen Mann plötzlich Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete in unbekannte Richtung. Gestohlen wurde nichts. Das Opfer wurde leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt. Der Täter ist vermutlich 1,60 - 1,70 m groß und war dunkel gekleidet. Eine nähere Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell