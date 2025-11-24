PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Oppershausen - Zeugen gesucht

Oppershausen (ots)

Bereits am Donnerstag, 20.11.2025 ist es in Oppershausen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger mit seinem Opel gegen 07 Uhr die Dorfstraße in Wienhausen in Richtung Oppershausen. Die Gegenfahrbahn ist an der Stelle durch mehrere Baustellenbaken verengt. Der Fahrer eines entgegenkommenden LKW kam seiner Wartepflicht nicht nach und touchierte den Außenspiegel des Opel beim Vorbeifahren. Es entstand Sachschaden, der Fahrer des LKW entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gesucht wird ein blauer oder schwarzer LKW (7,5t, offene Ladefläche), der Beschädigungen am linken Außenspiegel aufweist. Hinweise nimmt die Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145/28421-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle

