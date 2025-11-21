Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Übergriffe auf Frauen in der Dammaschwiese - Polizei richtet Sonderkommission ein und bittet um Hinweise

Celle (ots)

Die Polizeiinspektion Celle ermittelt nach zwei Übergriffen auf Frauen in der Parkanlage "Dammaschwiesen". Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht die Polizei Celle von einem Tatzusammenhang aus und hat eine Sonderkommission (Soko) eingerichtet. Die Ermittler wenden sich nun mit einer konkretisierten Täterbeschreibung und einem erweiterten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Rückblick auf die Taten

12.11.2025 - Angriff auf 70-Jährige

Am Mittwoch, 12.11.2025, gegen 16 Uhr, wurde eine 70-jährige Spaziergängerin im Bereich der Lachte-Brücke von einem unbekannten Mann angegriffen. Der Täter zog die Frau in ein Gebüsch und verletzte sie schwer.

15.10.2025 - Angriff auf 21-Jährige

Bereits am 15.10.2025 wurde im Bereich nahe des Heilkräutergartens eine 21-jährige Frau attackiert. Der Täter zerrte sie in ein Gebüsch und würgte sie.

Täterbeschreibung Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- 30-45 Jahre alt - 1,65-1,80 m groß - Schlanke Statur - Südosteuropäisches oder westasiatisches Erscheinungsbild - Schmale, markante Gesichtsform, betonte Wangenknochen - Kurze, dunkle Haare - Dunkle Kleidung

Der Täter war bei beiden Taten zu Fuß unterwegs. Es ist jedoch möglich, dass er in Tatortnähe zeitweise ein Fahrrad nutzte.

Zeugenaufruf - Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Polizei Celle bittet um Hinweise zu folgenden Beobachtungen:

Beobachtungen am 12.11.2025 - Wer hat am Nachmittag oder Abend einen Mann mit zeitweise durchnässter oder verschmutzter Kleidung im Stadtgebiet oder in umliegenden Orten gesehen?

Wahrnehmungen im Bereich der Dammaschwiese - Wem ist ein Mann mit der beschriebenen Erscheinung in der Parkanlage oder Umgebung aufgefallen? - Wer hat dort eine Person beobachtet, die andere auffällig betrachtet, verfolgt oder angesprochen hat?

Vorfeld- und Umfeldbeobachtungen - Wer hat in den Wochen vor den Taten eine Person bemerkt, die sich ohne erkennbaren Grund länger in der Dammaschwiese aufhielt? - Wer hat versuchte Annäherungen oder verdächtige Situationen gegenüber anderen Personen gesehen? - Wer kennt jemanden, der seit Mitte Oktober auffällige Abwesenheiten in den Nachmittagsstunden zeigt? - Wer hat seit dem 12.11.2025 Personen mit frischen Kratzern oder Hämatomen im Bereich der Hände oder Finger bemerkt?

Hinweis an die Bevölkerung

Die Polizeiinspektion Celle führt in diesem Zusammenhang intensive Ermittlungen durch und sensibilisiert die Bevölkerung, aufmerksam auf ungewöhnliche Situationen zu achten. Es gibt jedoch keinen Anlass zur Verunsicherung oder zu eigenen Nachforschungen. Hinweise sollten ausschließlich an die Polizei weitergegeben werden. Auch vermeintlich kleinere Beobachtungen können für die Ermittlungen bedeutsam sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Celle unter der Telefonnummer 05141 / 277-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell