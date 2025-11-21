POL-CE: Böller setzt Briefkasten in der City in Brand
Celle (ots)
Unbekannte Täter haben gestern (20.11.2025) gegen 17:35 Uhr einen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten in der Stechbahn geworfen. Dadurch geriet dieser in Brand, konnte aber von dem Brandentdecker selbst gelöscht werden. Der Briefkasten wurde dabei stark beschädigt. Die Polizei Celle ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.
