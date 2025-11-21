POL-CE: Böller setzt Briefkasten in der City in Brand

Celle (ots) - Gestern Morgen (18.11.2025) ist es in Celle auf der K 27 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters befuhr gegen 06:10 Uhr den Groß-Hehlener-Kirchweg in Richtung Klein Hehlen. Bei einem Bremsmanöver brach das Heck seines Fahrzeuges vermutlich aufgrund von Glätte aus. Dadurch geriet es ins Schleudern und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Eine 32-jährige, die mit ...

