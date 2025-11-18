PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Celle sucht den Geschädigten zu einem Verkehrsunfall

Celle (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025 ist es auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums in der Straße Alter Bremer Weg in Celle zu einem leichten Verkehrsunfall gekommen. Ein 86-jähriger rangierte gegen 10:15 Uhr mit seinem Daimler auf dem Parkplatz und touchierte dabei beim Rückwärtsfahren ein anderes geparktes Fahrzeug. Um welches Fabrikat es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Der Geschädigte sowie eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:35

    POL-CE: Polizei sucht Zeugen zu Böllerwürfen in Wathlingen

    Wathlingen (ots) - In den vergangenen Wochen ist es in Wathlingen zu Vorfällen mit Böllern bzw. Feuerwerkskörpern gekommen. Anwohner hatten in der Nacht vom 15. auf den 16.11. eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die sich im Bereich der Bahntrasse aufhielten und dort Lärm verursachten. Die Polizei kontrollierte die Gruppe, konnte den 14- bis 17-jährigen aber keine Straftaten zuordnen. In der gleichen Nacht warfen ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:20

    POL-CE: Verkehrsunfall auf der L 282

    Eldingen (ots) - Gestern (17.11.2025) hat sich auf der L 282 ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 20-jähriger befuhr mit seinem VW gegen 07:30 Uhr die L 282 aus Eldingen kommend in Richtung Luttern. Einige hundert Meter hinter dem Ortsschild Eldingen kam er in einer leichten Kurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet auf den Seitenstreifen und prallte dort gegen einen Mast. Anschließend kam das Fahrzeug in ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:19

    POL-CE: Verkehrsunfallfluchten in Wathlingen - Zeugen gesucht

    Wathlingen (ots) - In der Nacht vom 13.11. auf den 14.11.2025 ist es in der Knappenstraße in Wathlingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein Opel im Bereich des linken vorderen Kotflügels stark beschädigt. Das Fahrzeug stand in Höhe der Hausnummer 17. Dort hatte ihn die Besitzerin am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr abgestellt. Als sie am Morgen des 14.11.2025 gegen 08:00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren