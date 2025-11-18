Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Celle sucht den Geschädigten zu einem Verkehrsunfall

Celle (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025 ist es auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums in der Straße Alter Bremer Weg in Celle zu einem leichten Verkehrsunfall gekommen. Ein 86-jähriger rangierte gegen 10:15 Uhr mit seinem Daimler auf dem Parkplatz und touchierte dabei beim Rückwärtsfahren ein anderes geparktes Fahrzeug. Um welches Fabrikat es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Der Geschädigte sowie eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

