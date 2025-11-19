PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Glätteunfall zwischen Klein Hehlen und Groß Hehlen

Celle (ots)

Gestern Morgen (18.11.2025) ist es in Celle auf der K 27 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters befuhr gegen 06:10 Uhr den Groß-Hehlener-Kirchweg in Richtung Klein Hehlen. Bei einem Bremsmanöver brach das Heck seines Fahrzeuges vermutlich aufgrund von Glätte aus. Dadurch geriet es ins Schleudern und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Eine 32-jährige, die mit ihrem PKW hinter dem Transporter fuhr, konnte noch rechtzeitig bremsen. Der hinter ihr fahrende 53 Jahre alte Fahrer eines Opels konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Der Opelfahrer und die PKW-Fahrerin wurden vor Ort ärztlich untersucht, blieben aber augenscheinlich unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

