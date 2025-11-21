Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Am Donnerstag, 20.11.2025 ist es in Westercelle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 63jährige befuhr gegen 08:30 Uhr den Radweg der Hannoverschen Heerstraße in Richtung stadteinwärts. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 53 Jahre alter Nissan-Fahrer, der aus der Blumenstraße auf die Hannoversche Heerstraße einbiegen wollte, die Dame. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell