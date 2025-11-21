PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Am Donnerstag, 20.11.2025 ist es in Westercelle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 63jährige befuhr gegen 08:30 Uhr den Radweg der Hannoverschen Heerstraße in Richtung stadteinwärts. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 53 Jahre alter Nissan-Fahrer, der aus der Blumenstraße auf die Hannoversche Heerstraße einbiegen wollte, die Dame. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

