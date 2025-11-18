Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Einsatz auf der A42 - Eine Person schwer verletzt

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde am Dienstag, den 18.11., um 21:37 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf die A42 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich folgende Lage: Ein PKW war verunfallt, eine Person war schwer verletzt und im Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr leitete umgehend die technische Rettung ein. Mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät konnte die Person schonend aus dem Fahrzeug befreit und anschließend dem Rettungsdienst übergeben werden.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr Bottrop sowie die Freiwillige Feuerwehr Bottrop Vonderort. Vor Ort unterstützte ein Notarzt aus Gladbeck die medizinische Versorgung. Die Freiwillige Feuerwehr Bottrop Altstadt stellte während der gesamten Einsatzdauer den Grundschutz im Stadtgebiet sicher.

Insgesamt war die Feuerwehr Bottrop mit 24 Einsatzkräften vor Ort.

Der Einsatz auf der Autobahn wurde gegen 23:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell