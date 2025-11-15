Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Bottrop-Batenbrock; Brandserie auf der Prosperstraße

Bottrop (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.11. kam es auf der Prosperstraße und der Waldthausenstraße in Bottrop zu insgesamt fünf Bränden an verschiedenen Einsatzstellen. Die ersten Meldungen über ein Feuer erreichte die Leitstelle der Feuerwehr gegen 02:14 Uhr, an dieser Einsatzstelle brannte unter dem Vordach einer Pizzeria Mobiliar. Die Beatzung eines Löschfahrzeuges der Feuerwache 1 konnte das Feuer schnell löschen. Ab 4:50 Uhr kam es dann zu mehreren gleichzeiteigen Bränden. An der ersten Einsatzstelle auf der Prosperstraße brannten Mülltonnen an einer Hausfassade. Auf Grund der gemeldeten Lage wurde durch die Leitstelle der Feuerwehr der gesamte Löschzug der Feuerwache 1 entsendet, noch auf der Anfahrt erreichten die Feuerwehr zahlreiche weitere Notrufe über Brände an benachbarten Einsatzadressen. Der Einsatzleiter teilte die Einsatzkräfte auf der Anfahrt auf die verschiedenen Einsatzorte an der Prosperstraße auf, weil die Einsatzkräfte für die Vielzahl an Einsatzstellen nicht ausreichte wurde zusätzlich noch die Freiwillige Feuerwehr Bottrop-Altstadt alarmiert. An drei Einsatzstellen brannten Mülltonnen. An einer Einsatztelle brannte ein PKW unter einem Carport. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht, an allen Einsatzstellen konnte ein übergreifen der Feuer auf die Wohnhäuser verhindert werden. Nach ca. 1 Stunde waren die Einsätze für die Feuerwehr beendet. Eingesetzt wurden 24 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt.

Fragen zu den Brandursachen richten sie bitte an die Polizei (Ln).

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell