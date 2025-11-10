Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Feuer bei Autohändler im Bereich Südbahnhof.

Bottrop (ots)

Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Bottrop um 20:31 Uhr zu einem Brand bei einem Autohändler im Bereich der Bahngleise Bahnhofstraße alarmiert. Aus bisher ungeklärten Gründen war dort auf einer Freifläche gelagertes Material in Brand geraten. Die Leitstelle Bottrop alarmierte umgehend den Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Bottrop-Altstadt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Materialcontainer gefüllt mit Restholz und leeren Kraftstoffkanistern sowie zwei IBC Container mit Kaminholz im Vollbrand , sodass sofort drei Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung mit handgeführten Strahlrohren aufnahmen. Da sich der Einsatzort in unmittelbarer Nähe zu einer Bahnstrecke befand, wurde der zuständige Bahnmanager informiert. In Abstimmung mit diesem wurde die betroffene Bahnstrecke für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Die Wasserversorgung wurde über das städtische Hydrantennetz sichergestellt. Nach intensiven Löschmaßnahmen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Während des laufenden Einsatzes übernahm die Freiwillige Feuerwehr Fuhlenbrock gemeinsam mit der Drehleiter aus Kirchhellen den Grundschutz für das Stadtgebiet Bottrop, um weiterhin eine Einsatzbereitschaft bei möglichen Paralleleinsätzen sicherzustellen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell