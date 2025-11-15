Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Bottrop-Feldhausen; Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Verkehrsunfall in Feldhausen - 6 Verletzte, eine Person eingeklemmt

Um 18:46 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hackfurthstraße / Dorstener Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass zwei Pkw im Kreuzungsbereich kollidiert waren. Insgesamt waren sechs Personen betroffen, der Fahrer eines Fahrzeugs war noch im Fahrzeug eingeklemmt. Die ersten Einsatzkräfte leitete umgehend die Versorgung der Patienten ein, parallel wurde die technische Rettung der eingeklemmten Person mittels hydraulischem Rettungsgerät durchgeführt. Hierzu wurden die beiden Türen und die mittlere Säule der Fahrerseite entfernt. Anschließend wurden die eingeklemmten Füße des Fahrers befreit und die Person schonend aus dem Fahrzeug gerettet. Anschließend wurde der Patient in eine Spezialklinik transportiert.

Von den sechs Patienten sind zwei schwer verletzt, Lebensgefahr ist nicht auszuschließen. Eine weitere Person wurde mittelschwer verletzt, drei weitere Personen, darunter zwei Kinder, wurden leicht verletzt.

Neben dem Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr waren die Freiwillige Feuerwehren Feldhausen und Kirchhellen an der Einsatzstelle. Die Feuerwehren Gladbeck und Oberhausen unterstützten mit weiteren Rettungsmitteln. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt stand für weitere Einsätze im Stadtgebiet in Bereitschaft.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

