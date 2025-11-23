PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 63-jährige Frau bei Überfall schwer verletzt

Celle (ots)

Eine 63 Jahre alte Frau ist gestern (22.11.2025) auf dem Fuhserandweg bei einem Angriff schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau im Bereich der Bahnunterführung in der Nähe des Celler Bahnhofes vermutlich gegen zirka 14 Uhr von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. Sie wird derzeit ärztlich behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt in alle Richtungen. Sie prüft auch, ob es einen Zusammenhang mit ähnlichen Taten im Bereich der Dammaschwiese am 15.10.25 und 12.11.25 gibt. Die Polizei setzte unter anderem auch einen Polizeihubschrauber ein, der am heutigen Nachmittag den Bereich des Tatortes überflog. Wer zu dem gestrigen Vorfall Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

