POL-CE: Polizei sucht Geschädigten zu einer Verkehrsunfallflucht

Celle (ots)

Eine 18-jährige ist am 11.11.2025 gegen 17 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Welfenallee in Celle mit ihrem Seat gegen ein anderes geparktes Fahrzeug gefahren. Bei dem geschädigten Pkw handelt es sich vermutlich um einen hellen SUV, der auf der linken Fahrzeugseite beschädigt sein müsste. Als die junge Frau den Schaden regulieren wollte, war das Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Der Halter des Fahrzeuges wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

