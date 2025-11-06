PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Internationaler Haftbefehl vollstreckt

Breitenau (ots)

Ein 39- jähriger Rumäne wurde am 5. November 2025 um 05:45 Uhr bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Breitenau einer fahndungsmäßigen Überprüfung unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Person wegen Rauschgiftkriminalität von Rumänien per internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Nach Vorführung beim Amtsgericht Pirna, welches den Haftbefehl in Vollzug gesetzt hatte, wurde er anschließend in die JVA Dresden eingeliefert.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

