PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Sexualstraftäter gefasst

Breitenau (ots)

In den Morgenstunden des 21.Oktober 2025 wurde ein 39- jähriger Ungar am Grenzübergang Breitenau einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle unterzogen. Bei der anschließenden polizeilichen Überprüfung, stellte sich heraus, das Ungarn die Person im Juni 2024 zur Festnahme mit internationalen Haftbefehl wegen schweren Sexualstraftaten ausgeschrieben hat. Nach Haftvorführung beim Amtsgericht Pirna, wurde er in die JVA Dresden eingeliefert, wo er auf seine Auslieferung nach Ungarn wartet.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 10:50

    BPOLI BHL: Schleuser verurteilt

    Berggießhübel (ots) - Am Dienstag, den 7. Oktober 2025 wurde am Landgericht Dresden nach insgesamt sechs Verhandlungstagen das Urteil gegen einen syrischen Staatsbürger gesprochen, welcher wegen versuchten Mordes in sieben tateinheitlichen Fällen angeklagt war. Der vorsitzende Richter des Landgerichtes verurteilte Herrn AL I. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten. Die angeklagten Taten umfassen unter anderem das Einschleusen von Ausländer, die ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:14

    BPOLI BHL: 45 Tage Haft

    Breitenau (ots) - Am 13. Oktober 2025 gegen 19:30 Uhr wurde ein 20- jähriger Moldawier am Grenzübergang Breitenau zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig. Die Fahndungsüberprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Optionen waren, 45 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder diese durch Zahlung von 4.762,60 Euro abzuwenden. Der er nicht zahlungsfähig war, wurde er anschließend in die JVA Dresden eingeliefert. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 07:01

    BPOLI BHL: 366 Tage Haft und Aberkennung Freizügigkeit

    Breitenau (ots) - Ein 35- jähriger Bulgare wurde am 10. Juli gegen 15:00 Uhr am Grenzübergang Breitenau einer grenzpolizeilichen Fahndungsüberprüfung unterzogen. Das Ergebnis der Kontrolle war, dass die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ihn zur Festnahme wegen Körperverletzung ausgeschrieben hat. Von einer dreijährigen Gesamtfreiheitsstrafe muss er noch 366 Tage verbüßen. Des Weiteren bestand gegen ihn ein nationales ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren