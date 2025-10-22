Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Sexualstraftäter gefasst

Breitenau (ots)

In den Morgenstunden des 21.Oktober 2025 wurde ein 39- jähriger Ungar am Grenzübergang Breitenau einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle unterzogen. Bei der anschließenden polizeilichen Überprüfung, stellte sich heraus, das Ungarn die Person im Juni 2024 zur Festnahme mit internationalen Haftbefehl wegen schweren Sexualstraftaten ausgeschrieben hat. Nach Haftvorführung beim Amtsgericht Pirna, wurde er in die JVA Dresden eingeliefert, wo er auf seine Auslieferung nach Ungarn wartet.

