Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Illegale Einfuhr verbotener Pyrotechnik - 5,2 Kilogramm Explosivstoff sichergestellt

Schmilka (ots)

Zwei Deutsche im Alter von 24 und 18 Jahren stehen im Verdacht, verbotene Feuerwerkskörper der Kategorie F4 aus Tschechien nach Deutschland eingeführt zu haben. Im Rahmen der Grenzkontrollen am Grenzübergang Schmilka stellten die Einsatzkräfte der BPOLI Berggießhübel rund 5,2 Kilogramm Netto- Explosivmasse sicher. Bei der sichergestellten Pyrotechnik handelt es sich um professionelles Feuerwerk, das in Deutschland nicht für den privaten Gebrauch zugelassen ist. Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Die sichergestellte Pyrotechnik wurde vor Ort durch die Entschärfergruppe Dresden der Bundespolizei angeholt.

