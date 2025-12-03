POL-HS: Einbrecher stehlen Lederjacke
Wassenberg (ots)
Im Küstersgäßchen verschafften sich Kriminelle am Dienstag (2. Dezember) zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus. Auf der Suche nach Beute nahmen die Täter unter anderem eine schwarze Lederjacke an sich und entkamen unerkannt.
