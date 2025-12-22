Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis informiert über die am vergangenen Wochenende bekannt gewordenen Einbrüche und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Arnsberg

Einbruch in Wohnwagen auf dem Neheimer Markt

Für die Dauer des Weihnachtsmarktes stehen Wohnwagen der Weihnachtsmarktbetreiber auf dem Neheimer Markt. Am 21.12.2025 brach ein bislang unbekannter Mann zwischen 21:30 Uhr und 21:39 Uhr in einen der Wohnwagen ein. An mehreren Fenstern verursachte der Täter Sachschäden, bis es ihm gelang, sich Zutritt zu verschaffen. Im Wohnwagen durchwühlte er mehrere Räume. Eine Nachbarin hörte seltsame Geräusche, schaute nach und entdeckte den Mann in dem Wohnwagen. Sie sprach ihn an und fragte, was er da tue. Der Mann erwiderte eine fadenscheinige Ausrede und ging weg. Er wird wie folgt beschrieben:

- 30-40 Jahre alt, - 1,70m bis 1,80m groß - Kurze lockige schwarze Haare - Schwarz gekleidet - Osteuropäischer Akzent

Einbruch in Drogerie-Filiale

Am 22.12.2025 um 00:40 Uhr schlugen drei bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Drogerie-Filiale in der Neheimer Fußgängerzone ein. Sie gingen zielgerichtet zu den Regalen mit Parfum. Die Regale räumten sie zum Teil leer. Das Diebesgut warfen sie in Tragetaschen. Mit einer größeren Anzahl Parfumflaschen verließen die Täter das Geschäft in unbekannte Richtung. Die drei Täter waren dunkel gekleidet. Einer der drei trug eine hellere Jogginghose mit hellen Streifen an der Seite.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Winterberg

Einbruch in Bäckerei-Filiale Am Waltenberg

Im Zeitraum vom 21.12.2025 um 18:30 Uhr bis zum 22.12.2025 um 04:00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür zu einer Bäckerei-Filiale in der Straße Am Waltenberg. Aus dem Büro der Filiale brachen der oder die Täter einen weißen Tresor aus der Verankerung. Sie entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Winterberg unter 02981-90200 zu melden.

Marsberg

Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Im Zeitraum vom 19.12.2025 um 22:00 Uhr bis zum 20.12.2025 um 08:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, den Geldausgabeautomaten auf dem Gelände des Auto-Waschparks im Gansauweg aufzubrechen. Auf die gepflasterte Fläche vor dem Geldautomaten schoben oder fuhren der oder die Täter einen Pkw-Anhänger, der vom eigentlichen Eigentümer 500 Meter entfernt abgestellt wurde. Der Anhänger wurde wahrscheinlich als Sichtschutz etwa zwei Meter vor dem Automaten abgestellt. Trotz massiver Gewaltanwendung gelang es den Tätern nicht, an das Bargeld zu gelangen. Sie flüchteten unerkannt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Marsberg unter 02992-90200-3711 zu melden.

