BPOLI-WEIL: Fußballfan führt bei Grenzkontrolle Schlagstock mit sich

Weil am Rhein (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen im Zusammenhang mit dem Europa-League Spiel SC Freiburg gegen den FC Basel, stellte die Bundespolizei einen Schlagstock sicher. Ein 21-Jähriger durfte nicht nach Deutschland einreisen.

Am Mittwoch (24.09.2025) geriet der Schweizer Staatsangehörige am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein in die Grenzkontrolle der Bundespolizei. In der Beifahrertür fanden die Einsatzkräfte einen Schlagstock. Da sich der Mann auf der Fahrt zum Europa-League Spiel in Freiburg im Breisgau befand, stellte dies eine Straftat nach dem Versammlungsgesetz dar. Nach Sicherstellung des Schlagstocks und Einleitung eines Strafverfahrens, musste der Mann wieder zurück in die Schweiz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

