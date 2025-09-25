Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Fußballfan führt bei Grenzkontrolle Schlagstock mit sich
Weil am Rhein (ots)
Im Rahmen der Grenzkontrollen im Zusammenhang mit dem Europa-League Spiel SC Freiburg gegen den FC Basel, stellte die Bundespolizei einen Schlagstock sicher. Ein 21-Jähriger durfte nicht nach Deutschland einreisen.
Am Mittwoch (24.09.2025) geriet der Schweizer Staatsangehörige am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein in die Grenzkontrolle der Bundespolizei. In der Beifahrertür fanden die Einsatzkräfte einen Schlagstock. Da sich der Mann auf der Fahrt zum Europa-League Spiel in Freiburg im Breisgau befand, stellte dies eine Straftat nach dem Versammlungsgesetz dar. Nach Sicherstellung des Schlagstocks und Einleitung eines Strafverfahrens, musste der Mann wieder zurück in die Schweiz.
