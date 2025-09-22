Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Männer dürfen nicht einreisen

Weil am Rhein (ots)

Obwohl ein 29-Jähriger nicht nach Deutschland einreisen durfte, versuchte er es an der französischen Grenze und scheiterte. Sein Beifahrer durfte aufgrund fehlender Ausweise ebenfalls nicht einreisen. Beide Männer mussten wieder nach Frankreich zurück.

Am Samstagmittag (20.09.2025) gerieten die beiden Männer am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke in eine Kontrolle der Bundespolizei. Die Überprüfung des 29-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen ergab, dass er nach der Ablehnung seines Asylantrages untertauchte und von der zuständigen Ausländerbehörde zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem bestand ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Der Beifahrer, ein 28-jähriger tunesischer Staatsangehöriger, konnte keine gültigen Reisedokumente vorweisen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gegen die Männer ein und wies sie zurück.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell