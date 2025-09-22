PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Männer dürfen nicht einreisen

Weil am Rhein (ots)

Obwohl ein 29-Jähriger nicht nach Deutschland einreisen durfte, versuchte er es an der französischen Grenze und scheiterte. Sein Beifahrer durfte aufgrund fehlender Ausweise ebenfalls nicht einreisen. Beide Männer mussten wieder nach Frankreich zurück.

Am Samstagmittag (20.09.2025) gerieten die beiden Männer am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke in eine Kontrolle der Bundespolizei. Die Überprüfung des 29-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen ergab, dass er nach der Ablehnung seines Asylantrages untertauchte und von der zuständigen Ausländerbehörde zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem bestand ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Der Beifahrer, ein 28-jähriger tunesischer Staatsangehöriger, konnte keine gültigen Reisedokumente vorweisen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gegen die Männer ein und wies sie zurück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 13:00

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Machete in Neuenburg am Rhein sicher

    Neuenburg am Rhein (ots) - Mit einer über 30 Zentimeter langen Machete, versuchte ein 53-Jähriger über den Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke einzureisen. Die Bundespolizei stellte die Waffe sicher. Der französische Staatsangehörige geriet am Samstagmorgen (20.09.2025) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Mittelkonsole seines Fahrzeugs führte ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 12:11

    BPOLI-WEIL: Festnahme am Bahnhof

    Freiburg im Breisgau (ots) - Ein wegen eines Drogendeliktes sowie Diebstahls verurteilter und mit Haftbefehlen gesuchter Mann ist am Mittwoch (17.09.2025) von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte sich der Strafverfolgung zu entziehen. Im vergangenen Jahr hatten Gerichte den Mann wegen Diebstahls und unerlaubtem Betäubungsmittelbesitz zu Geldstrafen verurteilt, die der 40-Jährige aber nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren