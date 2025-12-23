Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einzelhandelsgeschäft in Olsberg

Olsberg (ots)

Im Zeitraum vom 20.12.2025 um 16:00 Uhr bis zum 22.12.2025 um 09:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Olsberg-Bigge zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine Tür im rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Geschäft zu verschaffen. Zuvor zerstörten sie einen an der Fassade installierten Bewegungsmelder. Der oder die Täter scheiterten an der Tür und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

