Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Am Montag, den 22.12.2025, im Zeitraum von 12:00 - 18:30 Uhr, kam es in einer Doppelhaushälfte in der Straße Weißdornweg zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Derzeit ist nicht bekannt, dass der oder die Täter etwas entwendeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974- 969400 in Verbindung zu setzen.

