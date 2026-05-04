Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrerin bei Unfall mit PKW leicht verletzt, Schulwegunfall

Ibbenbüren (ots)

Am Montagmorgen (04.05.) ist es um 07.05 Uhr in Ibbenbüren im Kreuzungsbereich Osnabrücker Straße / Voßhügel zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 15-jährige Radfahrerin aus Ibbenbüren mit ihrem E-Bike den Bürgersteig der Osnabrücker Straße in Fahrrichtung Rheiner Straße auf der falschen Straßenseite. Währenddessen befuhr der 32-jährige Ibbenbürener mit seinem PKW die Straße Voßhügel in Fahrtrichtung Osnabrücker Straße und beabsichtigte nach links auf die Osnabrücker Straße abzubiegen. Der Fahrzeugführer stoppte vor der Kreuzung, um auf den fließenden Verkehr zu achten. Als er losfuhr, kam es zur Kollision mit der Radfahrerin, die sich bereits vor dem Fahrzeug befand. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Angaben zu dem entstandenen Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getätigt werden.

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