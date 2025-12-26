PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim - Bewohnerin überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Simmozheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Dienstagabend gegen 19:10 Uhr gewaltsam Zutritt in ein mehrstöckiges Wohnanwesen im östlichen Teil von Simmozheim verschafft.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster im Untergeschoss Zutritt ins Innere des Anwesens und begann die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Als eine Bewohnerin gegen 19:24 Uhr nach Hause kam, flüchtete der Einbrecher mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 07231 186 4444 zu wenden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

