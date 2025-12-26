PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Einbruch in Einfamilienhaus

Ebhausen (ots)

Am Mittwoch ist unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Haus eingedrungen und haben sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drang die Täterschaft zwischen 17:15 Uhr und 23:00 Uhr, in das in der Straße "Im Brühl" befindliche Haus über eine Türe ein. Im Inneren suchten die Täter nach Wertgegenständen und nahmen Modeschmuck mit. Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

