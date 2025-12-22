PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Kämpfelbach- Täter flüchten nach Firmeneinbruch - Zeugen gesucht

Enzkreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, ist es zu einem Einbruch in Kämpfelbach Ortsteil Bilfingen gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich vermutlich zwei Täter gegen 03:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu der in der Boschstraße gelegenen Firma. Die Täter betraten das Gebäude und beschädigten weitere Türen im inneren. Durch die ausgelöste Alarmanlage ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und verließen die Örtlichkeit.

Ob und was genau sie entwendet haben, sowie die Höhe des möglichen Schadens ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

