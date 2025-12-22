PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch oder Vandalismus: Vereinsheim durchwühlt - Polizei sucht Zeugen

Neuenbürg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte das Heim eines Sportvereins im Ortsteil Waldrennach verwüstet.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangten die noch unbekannten Täter durch Enschlagen eines Fensters in die Räume des Sportvereins. Das dortige Inventar wurde durchwühlt, teilweise beschädigt und auf dem Boden verstreut. Aus der angrenzenden Sporthalle wurde ein Gerätewagen entwendet, der jedoch nicht weit vom Tatort wieder aufgefunden werden konnte. Etwas Wertvolles konnten die Unbekannten allerdings nicht erbeuten.

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 07082 79120 zu melden.

Fabian Ottburg, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

