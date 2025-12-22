Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Kiosk

Niefern-Öschelbronn (ots)

Süßigkeiten und Bargeld haben unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag bei einem Kioskeinbruch in Niefern gestohlen.

Nach bisherigem Kenntnisstand dang die unbekannte Täterschaft zwischen Donnerstag 14 Uhr und Freitag 11 Uhr gewaltsam in den Kiosk in der Straße Bischwiese ein. Dort entwendeten sie Bargeld und Süßigkeiten im vierstelligen Eurobetrag. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Mühacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber darum, sich unter der Nummer 07041 9693-0 zu melden.

