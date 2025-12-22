Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Baiersbronn (ots)

Von Samstag auf Sonntag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Baiersbronn einen geparkten PKW und flüchtete unerkannt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen parkte der Opel-Fahrer gegen 19:00 Uhr ordnungsgemäß sein Fahrzeug im Bereich der Freudenstädter Straße. Nachdem der Opel-Fahrer sonntags gegen 02:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er Beschädigungen am Fahrzeug feststellen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-309 zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

