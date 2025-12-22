PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Baiersbronn (ots)

Von Samstag auf Sonntag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Baiersbronn einen geparkten PKW und flüchtete unerkannt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen parkte der Opel-Fahrer gegen 19:00 Uhr ordnungsgemäß sein Fahrzeug im Bereich der Freudenstädter Straße. Nachdem der Opel-Fahrer sonntags gegen 02:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er Beschädigungen am Fahrzeug feststellen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-309 zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren